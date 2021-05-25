Канализационные люки Сахалинской области включат в проект по оцифровке дефектов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 мая. /ТАСС/. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко распорядился, помимо ям, включить в проект по оцифровке дефектов все проблемные канализационные люки в регионе. Начнется работа с Южно-Сахалинска, а затем распространится на все районы, говорится во вторник в сообщении пресс-службы островного правительства.

В середине апреля Лимаренко распорядился, чтобы уже к 1 июня этого года в Южно-Сахалинске не осталось ни одной ямы на дорогах. За короткий срок все дорожные дефекты были нанесены на цифровую карту, чтобы при ремонте ни один участок не был пропущен. В середине мая в проект были включены еще пять городских округов на юге острова.

"В мае мы провели большую работу по ямочному ремонту сахалинских дорог (работа продолжается). Но жители часто жалуются на дефекты, которые образуются на проезжей части в местах установки люков. На некоторых участках выбоины достаточно глубокие. Поступим, как с выявлением ям. Все проблемные люки необходимо будет занести на цифровую карту и в кратчайшие сроки устранить дефекты", - приводятся в сообщении слова главы региона.

По информации пресс-службы, в муниципалитетах создадут актуальный реестр люков и установят их собственников, затем с привлечением общественников и волонтеров подробно обследуют участки проезжих частей. Если люки находятся в зоне ответственности дорожных служб, дефекты оперативно устранят. Технические колодцы люков, находящиеся в собственности ресурсоснабжающих и телекоммуникационных организаций, должны быть отремонтированы за счет владельцев. После этого восстановлением проезжей части займутся подрядчики.

К настоящему времени в одном только Южно-Сахалинске ликвидировали около 3 тыс. ям. Устранение повреждений, в том числе связанных и с люками, во многом способствует достижению целей национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", который был продлен до 2030 года. Ожидаемые результаты для Сахалинской области - доля региональных трасс, соответствующих нормативу, должна превысить 55%, а доля дорожной сети Южно-Сахалинской городской агломерации - до 85%.