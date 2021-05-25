Два центра по профилактике детского травматизма откроют на Ставрополье 1 июня

СТАВРОПОЛЬ, 25 мая. /ТАСС/. Два новых центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма откроются на базе образовательных организаций Невинномысска и Кисловодска Ставропольского края 1 июня 2021 года. Об этом сообщило во вторник управление по информационной политике аппарата правительства региона.

"В Ставропольском крае число центров по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма вырастет до четырех. В День защиты детей два новых Центра откроют в городах Невинномысске и Кисловодске в рамках реализации регионального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные качественные дороги", - говорится в сообщении.

Первые подобные центры открыли на базе школ Ставрополя и Пятигорска в июне 2020 года, с этого времени занятия посетили уже более 7 тыс. школьников всех возрастов.

Для работы новых центров закуплено оборудование, которое помогает лучше отработать различные сложные ситуации на дорогах. В частности, аппаратно-программный комплекс по ПДД, детский велотренажер, настольные и напольные игры "Азбука дорог", комплекты светового оборудования "Дорожные знаки", компьютеры, стойки с дорожными знаками, а также манекен-тренажер для отработки методов оказания первой медицинской помощи.

"Занятия проводят как педагоги школ, так и приглашенные специалисты - сотрудники ГИБДД, МЧС и другие. Они помогают ребятам изучить правила дорожного движения, дорожные знаки, учат, как быстро сориентироваться в ситуации и оказать первую помощь пострадавшим. На практике отрабатываются различные ситуации с участием водителей и пешеходов", - добавили в управлении.

Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" реализуется в России до 2024 года. Его целями являются снижение смертности в результате дорожных аварий и мест концентрации ДТП, а также увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, не менее чем на 50%.