В Приамурье в 2021 году отремонтируют в 13,5 раза больше км дорог

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 мая. /ТАСС/. Более 60 км дорог в Амурской области будут отремонтированы по нацпроекту "Безопасные и качественные автодороги" в 2021 году. По сравнению с прошлым годом, объем увеличен в 13,5 раза, сообщает в среду пресс-служба правительства региона.

"В 2021 году в рамках регионального проекта "Дорожная сеть" будет отремонтировано 61 км дорожной сети - это 21 объект, 40 км дорог в асфальте и 21 км гравийных дорог. Для сравнения: в 2020 году по нацпроекту отремонтировали только 4,5 км", - говорится в сообщении.

По информации министерства транспорта, в июне в Федеральном дорожном агентстве состоится защита программы ремонта региональной сети Амурской области на период 2022-2024 годов. После защиты программы будет определена стратегия контрактации под лимиты 2022-2025 годов. По предложению министра транспорта Александра Зеленина, контракты на замену инженерных сетей необходимо заключать на год вперед.

"При планировании ремонта по дорожному нацпроекту министерству ЖКХ, Минтрансу и администрациям работу по сетям, дорогам и коммуникациям нужно синхронизировать <…> Необходимо продолжить работу по ранней контрактации, подрядчики должны видеть перспективу своего участия в проектах, квалифицированных подрядных организаций не так уж много, их нужно задействовать, и тогда у нас в исполнении будет высокое качество", - цитирует пресс-служба слова губернатора Василия Орлова.

Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" реализуется в стране до 2024 года. Его целями являются снижение смертности в результате дорожных аварий и мест концентрации ДТП, а также увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, не менее чем на 50%.