Два амбулаторных онкоцентра заработают в Вологде и Череповце до конца 2021 года

ВОЛОГДА, 27 мая. /ТАСС/. Первые в Вологодской области центры амбулаторной онкологической помощи откроются до конца 2021 года в рамках проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение". Они создаются на базе городских поликлиник Вологды и Череповца, говорится в сообщении пресс-службы правительства области.

"Мы начали работу по созданию таких центров с крупных поликлиник. В этом году будет закуплено оборудование, проведены ремонты в Вологодской городской поликлинике №1 и в Череповецкой городской больнице. Планируется, что центры амбулаторной онкологической помощи откроются в конце этого года", - привела пресс-служба слова первого заместителя губернатора Антона Кольцова.

По его словам, в онкоцентрах будет предусмотрен полный спектр обследования: эндоскопическое отделение, УЗИ-диагностика, маммография, компьютерная томография, прием онколога, лабораторная диагностика. Если у пациента заподозрят онкологическое заболевание, его направят в этот центр. Врач-онколог составит план обследований, которые проведут в одном месте. С установленным диагнозом пациент будет направлен в онкодиспансер на второй этап - лечение.

В перспективе центры амбулаторной онкологической помощи будут открываться в межрайонных центрах для пациентов из близлежащих районов. В 2022 году после проведения ремонта, приобретения оборудования и обучения врача в ординатуре по специальности "Онкология" планируется открытие такого центра в Великом Устюге.

Онкологические и сердечно-сосудистые заболевания остаются одной из главных причин смертности населения. Сложность в диагностике и лечении онкозаболеваний состоит в бессимптомном развитии на начальной стадии. В прошлом году в рамках нацпроекта были установлены линейные ускорители в онкологическое отделение Вологодской областной клинической больницы №2 Череповца и в Вологодский областной онкологический диспансер. Областной онкодиспансер закупил также 28 единиц дорогостоящего оборудования для диагностики и лечения пациентов.

Ежегодно в Вологодской области регистрируют более 4 тыс. больных, у которых впервые диагностируют злокачественные новообразования. Женщины чаще всего страдают раком молочной железы, мужчины - раком трахеи, бронхов, легкого, предстательной железы. Почти половина заболевших - это лица старше 65 лет. В прошлом году в регионе отмечено снижение смертности от онкологических заболеваний на 4%.