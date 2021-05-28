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На Командорах построят два дома для расселения аварийных бараков в 2021 и 2022 годах

Это поможет улучшить жилищные условия 24 семьям

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 мая. /ТАСС/. Два сейсмоустойчивых многоквартирных дома для переселения граждан из аварийного жилищного фонда построят в единственном населенном пункте Командорских островов на Камчатке - селе Никольское - в сентябре 2021 года и в начале 2022 года, сообщили ТАСС в пресс-службе краевого правительства.

"В Алеутском муниципальном округе будут построены два новых 12-квартирных жилых дома. Один [построят] в 2021-м, второй - в начале 2022 года. Реализация этих мероприятий на территории Алеутского муниципального округа позволит снизить социальную напряженность и улучшить жилищные условия 24 семьям, живущим в аварийном жилье", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что эти здания способны выдержать землетрясения силой до 10 баллов за счет так называемого гибкого фундамента. Активная фаза строительства начнется на Командорах как только позволят погодные условия.

Дома будут построены в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда", государственной программы Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края" и подпрограммы "Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда".

Никольское - единственный населенный пункт Командорских островов. Численность населения - около 700 человек, расстояние до краевого центра по воздуху - 775 км, наземного сообщения с другими населенными пунктами Камчатского края нет.

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