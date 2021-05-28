В Петербурге в 2021 году начнут создавать "умную" систему городского транспорта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая. /ТАСС/. Власти Петербурга в 2021 году планируют приступить к созданию интеллектуальных транспортных систем. Об этом в пятницу журналистам сообщил председатель городского комитета по информатизации и связи Станислав Казарин.

"В этом году начнется проектирование и создание интеллектуальных транспортных систем, развития систем управления светофорами, оценка транспортных потоков, уточнение транспортных моделей, и я думаю, что в следующем году точно уже на боевое применение целый ряд сервисов будет введен", - сказал он в ходе церемонии официального открытия центра обработки данных компании "Ростелеком".

Дата-центр расположен в Калининском районе Санкт-Петербурга между улицами Жукова и Чугунной. Объект имеет общую емкость 800 стойко-мест и мощность 7400 кВт и занимает площадь свыше 4 тыс. кв. м.

Проект "Умный город" стартовал в России в 2018 году, с 2019 года он реализуется в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Стандарт "Умного города" является набором инструментов, направлений и технологических решений для цифровизации городской среды. На базе федерального стандарта регионы разрабатывают и утверждают региональные программы реализации проекта.