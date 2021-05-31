Жители Липецкой области выбрали девять территорий для благоустройства по нацпроекту

ЛИПЕЦК, 31 мая. /ТАСС/. Жители Липецкой области выбрали девять территорий, где в следующем году будет проводится благоустройство в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Об этом сообщил глава администрации региона Игорь Артамонов.

Он напомнил, что общероссийское онлайн-голосование, в рамках которого были выбраны территории для благоустройства, проводилось на единой платформе za.gorodsreda.ru с 26 апреля по 30 мая. "Липчане определяли, какие территории будут благоустроены в первую очередь, было выбрано девять территорий в Липецке, Ельце, Грязях, Усмани, Лебедяни, Данкове, Чаплыгине и Задонске", - сказал Артамонов.

Он пояснил, что всего на единой платформе регион представил 79 общественных пространств, а в голосовании приняли участие почти 152 тыс. жителей области.

"Видно, что население любит свой регион и заботится о его благополучии, областная власть всегда учитывает мнения людей", - сказал он. Артамонов заверил, что работа в данном направлении будет продолжена как на региональном, так и муниципальном уровнях.

В пресс-службе администрации области в свою очередь пояснили, что победителями стали проекты лыже-роллерной трассы в Ельце, сквера 50 лет Победы в городе Грязи, сквер "Молодежный" в Усмани, аллеи на улице Советская города Лебедяни, данковского Бульвара влюбленных, площадки отдыха вдоль русла реки Тешевка в Задонске, а также второй этап благоустройства парка в Чаплыгине и благоустройства Молодежного парка и Каменного лога в Липецке.

В пресс-службе также напомнили, что все время голосования в регионе ежедневно работали свыше 450 добровольцев, помогавшие жителям в процедуре голосования и консультировавшие их по тем или иным проектам в торговых центрах, парках, МФЦ, а также в высших учебных заведениях и на крупных предприятиях.

О голосовании

Минстрой РФ запустил специальную платформу по голосованию за проекты благоустройства za.gorodsreda.ru в феврале 2021 года. Принять участие в выборе объекта благоустройства в своем регионе могли россияне в возрасте старше 14 лет. Зарегистрироваться на платформе можно было по номеру телефона или через учетную запись на портале госуслуг. В будущем созданная платформа будет также использоваться в качестве базы знаний о реализованных и планируемых объектах благоустройства.