В Петрозаводске открыли детский сад на 300 мест в растущем микрорайоне города

ПЕТРОЗАВОДСК, 1 июня. /ТАСС/. Новый детский сад из двух корпусов на 300 мест в быстрорастущем микрорайоне Петрозаводска в Международный День защиты детей открыли в столице Карелии. Объект строился по национальному проекту "Демография", сообщила на торжественной церемонии вице-премьер Карелии по социальным вопросам Лариса Подсадник.

"Много сил, много денег было затрачено на это образовательное учреждение: из федерального бюджета - более 230 млн рублей, это и региональный бюджет. <…> Проблема [с местами в дошкольные учреждения] в городе Петрозаводске пока остается, но мы ее решаем, решаем активно. Сегодня очередь есть, но уже не такая большая, потому что строятся замечательные новые, современные детские сады", - сказала она.

Новый детский сад на 12 групповых помещений построили в районе улиц Энтузиастов и генерала Судакова, где за последние несколько лет образовался новый микрорайон с новостройками, и он продолжает расти. Образовательное учреждение рассчитано на 300 детей, в том числе на 225 - ясельного возраста. По словам заведующей детским садом Инны Матуховой, сегодня первые группы уже начали занятия в первом корпусе на 150 человек, второй аналогичный корпус на улиц Тимашова начнет принимать детей в августе.

"Здесь все комфортно и продумано для работы сотрудников и для пребывания детей. Есть шикарная кухня с оборудованием и отдельными цехами. Не в каждом детском саду это есть сегодня. Что касается образовательного процесса, у нас огромный музыкальный зал, физкультурный зал с учетом, что это всего на шесть групп. Спальни по 70 квадратных метров… Созданы все условия, в том числе для маломобильных ребят ", - сказала Инна Матухова, добавив, что на все открывшиеся 150 мест в первом корпусе уже записаны дети.

На сегодняшний день на учет для получения места в детских садах в Карелии стоят 8,6 детей, из них в Петрозаводске - 5,6 тыс. При этом, как уточнили в пресс-службе министерства образования и спорта Карелии, реальная очередь в дошкольные учреждения Петрозаводска, то есть очередь из тех детей, которых уже сейчас родители хотят устроить в детский сад, составляет 62 человека в возрасте от года до 3 лет. По районам республики эта потребность полностью удовлетворена.

В рамках нацпроекта "Демография" в республике строятся еще нескольких дошкольных учреждений. В Петрозаводске работы продолжаются в жилых районах Древлянка и Кукковка, готовится к открытию детский сад на улице Чистой, а также в поселке Чална под Петрозаводском. В планах также строительство детского сада в городе Сортавале.

О нацпроекте

Нацпроект "Демография", который начал реализовываться в 2019 году, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей, которые должны быть выполнены в рамках национального проекта: увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни; формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем - глава Минтруда Антон Котяков.