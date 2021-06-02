В ЕАО уменьшили минимальный размер участка земли для выдачи многодетным семьям

ТАСС, 2 июня. Законодательное собрание Еврейской автономной области (ЕАО) внесло изменения в закон о предоставлении земельных участков многодетным семьям. Теперь при желании они смогут брать участки площадью от трех соток, ранее минимальная площадь участка составляла шесть соток, что осложняло поиски подходящей земли, сообщается в среду на сайте заксобрания региона.

"В закон ЕАО о бесплатном предоставлении земельных участков семьям, имеющим трех и более детей, внесены изменения. Согласно новой редакции закона, при выделении многодетной семье земельного участка под строительство индивидуального жилого дома площадь такого участка может составлять 0,03 га. Таким образом, допустимый минимальный размер участка снижен вдвое - с шести до трех соток", - говорится в сообщении.

Председатель аграрного комитета заксобрания, автор законопроекта Андрей Голубь пояснил, что муниципалитеты, как и до принятия поправок, могут выделять участок не менее 10 соток, а снизить этот размер можно только с согласия гражданина. "Людям не всегда нужны даже шесть соток. Если они не собираются разбивать огород, сад, то им хватит и трех-пяти. В соответствии с федеральными стандартами, для строительства жилого дома также достаточно трех соток", - сказал Голубь.

Глава молодежного парламента при Государственной думе Мария Воропаева, которая предложила внести поправки в действовавший законопроект, отметила, что для многих семей приоритетом является обеспечение участка инфраструктурой, а не площадь. "Поэтому люди стали просить еще уменьшить минимальный размер. И мы предложили депутатам областного парламента изучить эту инициативу. Сейчас, когда закон принят, думаю, что у многодетных семей появилось больше возможностей улучшить свои жилищные условия", - сказала Воропаева.

Помощь семьям с детьми является одной из задач национального проекта "Демография", который инициировал президент РФ Владимир Путин. Нацпроект включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет составит 3,1 трлн рублей.