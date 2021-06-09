В Нижнем Новгороде стартовал финал конкурса "Мастера гостеприимства"

ТАСС, 9 июня. В Нижегородской области начался финал второго сезона всероссийского конкурса "Мастера гостеприимства" проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей". Имена победителей назовут 10 июня. Об этом в среду сообщает пресс-служба конкурса.

"Для Нижегородской области большая честь принимать финал Всероссийского конкурса "Мастера гостеприимства". Для нас этот год особенный. Нижний Новгород отмечает свое 800-летие. Город активно меняется, преображается, но остается таким же гостеприимным и открытым для всех гостей. Я убежден, что каждый из участников сможет за эти два дня влюбиться в Нижний Новгород и захотеть вернуться к нам снова", - приводятся в сообщении слова губернатора региона Глеба Никитина, который присутствовал на церемонии открытия.

Заместитель гендиректора автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей" Антон Сериков, в свою очередь, сказал, что конкурс помогает развивать индустрию гостеприимства в России. Во время полуфинала участники второго сезона доказали свою креативность и компетентность, добавил он.

По данным пресс-службы, в течение двух дней 195 конкурсантов из 63 регионов страны будут бороться за победу и специальные призы от партнеров проекта. Имена победителей назовут 10 июня. Кроме того, вручат специальные призы в разных номинациях.

Всероссийский профессиональный конкурс "Мастера гостеприимства" реализуют в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" нацпроекта "Образование". Он стартовал в ноябре 2019 года. Цель конкурса - раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства.

Полуфиналы второго сезона в 2021 году прошли в Краснодаре, Мурманске, Калуге, Петропавловске-Камчатском, Тюмени и Перми. Последний полуфинал состоялся в онлайн формате.

Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественного образования. Его задача - вхождения России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Изначально в состав нацпроекта были включены десять федеральных проектов: "Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Поддержка семей, имеющих детей", "Цифровая образовательная среда", "Учитель будущего", "Молодые профессионалы" (повышение конкурентоспособности профобразования), "Новые возможности для каждого", "Социальная активность", "Экспорт образования" и "Социальные лифты для каждого". С 2021 года к их числу добавится федеральный проект о патриотическом воспитании граждан.