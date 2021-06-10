Усадьбу Семенова-Тян-Шанского под Липецком оснастили оборудованием дополненной реальности

ЛИПЕЦК, 10 июня. /ТАСС/. Усадьбу русского географа, путешественника и государственного деятеля Петра Семенова-Тян-Шанского в Чаплыгинском районе Липецкой области оснастили оборудованием дополненной реальности в рамках нацпроекта "Культура". Об этом сообщил в четверг журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

"Усадьба Семенова-Тян-Шанского в Чаплыгинском районе стала третьим музеем области с дополненной реальностью, она была отобрана для создания мультимедиа-гида на платформе "Артефакт" в рамках нацпроекта "Культура", - сказал Артамонов.

Он отметил, что новая технология позволяет определить экспонат по его изображению, благодаря чему не нужно использовать QR-коды в экспозиции. "Благодаря технологии дополненной реальности посетителям предоставляется возможность самостоятельно узнать и увидеть скрытые ранее факты: дополнительные детали экспоната, процесс реставрации и многое другое", - заметил Артамонов. Он напомнил, что региональные музеи постоянно совершенствуют свою деятельность, готовят для любителей истории и искусства проекты, знакомство с которыми расширяет кругозор и развивает художественный вкус.

"Артефакт" предоставляет несколько уровней подачи информации об экспонатах: краткие факты в точках интереса, интерактивные статьи для любителей почитать, аудиогиды для тех, кто предпочитает слушать", - пояснили, в свою очередь, в пресс-службе администрации региона. Здесь напомнили, что помимо усадьбы Семенова-Тян-Шанского к платформе на данный момент также подключены литературно-мемориальный музей Бунина и Дом-музей Хренникова в Ельце.