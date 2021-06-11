В Череповце обновят более 40% парка трамваев за счет средств нацпроекта

ВОЛОГДА, 11 июня. /ТАСС/. Моногород Череповец Вологодской области получит федеральные средства в размере 574 млн рублей на приобретение 12 современных экологичных трамваев в рамках федерального проекта "Чистый воздух" нацпроекта "Экология". Это позволит на 42% обновить городской парк трамваев, сообщили ТАСС в мэрии Череповца.

Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в этом году правительство РФ дополнительно выделит 4,8 млрд рублей на реализацию проекта "Чистый воздух", средства получат Забайкальский край, Кемеровская, Челябинская, а также Вологодская области.

"Ежедневно в городе выходят на маршруты 215 автобусов и 28 трамваев. Планируемая поставка 12 современных трамваев позволит заменить этот парк почти наполовину (на 42%). Рассчитываем, что в рамках программы "Чистый воздух" со временем мы сможем полностью заменить единицы общественного транспорта низкого экологического класса - трамваи, автобусы, а также коммунальную технику. Есть идея запустить в Череповце электробусы", - сообщили ТАСС в мэрии.

Решение о замене общественного транспорта в Череповце было озвучено в конце мая после селекторного совещания вице-премьера РФ Виктории Абрамченко с губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым. На совещании был утвержден комплексный подход по снижению выбросов в атмосферу промышленного города. Одна из важнейших его частей - замена устаревших транспортных средств низкого экологического класса современными автобусами на газомоторном топливе, а также новым электротранспортом. В рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в прошлом году Череповец получил 17 низкопольных автобусов, еще 17 поступили в этом году. В ближайшее время ожидается выход на линию еще новых 18 автобусов. Кроме того, 25 новых экологичных машин было закуплено в город за счет средств областного бюджета в рамках программы губернатора "Ваш автобус".

"Обновление автобусного и трамвайного парка города Череповца поможет снизить концентрацию диоксида азота от работы общественного транспорта. Вкупе с экологическими мероприятиями, которые много лет проводят наши крупнейшие природопользователи - компании "Северсталь", "Фосагро", "ЧФМК" и Череповецкий водоканал - мы получим синергетический эффект, который заметят все жители города", - привела слова главы региона пресс-служба.

Он добавил, что на прошедшем Петербургском международном экономическом форуме ему удалось лично оценить комфорт и удобство современного трамвая, изготовленного производственной компанией "Транспортные системы". По словам главы региона, машина комфортабельна и удобна и для водителя, и для пассажиров, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Планируется, что как минимум один из 12 трамваев, запланированных к поставке в Череповец, будет схожей модели и сопоставимых технических характеристик.