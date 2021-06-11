Первый в России детский фестиваль национальных культур пройдет в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 11 июня. /ТАСС/. Всероссийский детско-юношеский фестиваль-конкурс национальных культур "Дети. Творчество. Дружба", в отборочном туре которого приняли участие 46 регионов РФ, впервые пройдет в Новосибирске 13 июня. На нем выступят в том числе лауреат международных конкурсов и участница шоу "Голос" Екатерина Кретова, а также эвенкийский народный ансамбль "Орьякан", приехавший с Камчатки, сообщила ТАСС Катерина Воробьева, специалист по информационным ресурсам Дома национальных культуры им. Заволокина - организатора конкурса.

"На гала-концерте выступит Екатерина Кретова - участница шоу "Голос" из команды Полины Гагариной. Она лауреат международных и всероссийских конкурсов. Также среди участников эвенский народный ансамбль "Оръякан". Он приехал к нам из Камчатского края и имеет опыт выступлений в Государственном Кремлевском дворце", - рассказала Воробьева.

Она добавила, что гала-концерт фестиваля пройдет в камерном зале Новосибирской филармонии, где будет представлены художественные номера, национальные инструменты и костюмы, коллекции одежды и произведений прикладного творчества.

Фестиваль-конкурс проходит впервые в Сибири в рамках национального проекта "Культура" и поддерживается Министерством культуры Новосибирской области и Домом народов России.

Воробьева отметила, что в отборочном этапе приняли участие 225 народных коллективов, (более 2 тыс. человек), 46 субъектов РФ в том числе: Республика Коми, Хакасия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Забайкальский, Камчатский, Хабаровский края; Архангельская, Московская, Омская, Рязанская, Самарская, Еврейская автономная области.

Цель национального проекта "Культура" - сделать культуру доступной не только в крупных городах, но и в отдаленных населенных пунктах по всей стране. Проект также призван наполнять новым смысловым содержанием сельские учреждения культуры, культурно-досуговые учреждения и библиотеки.