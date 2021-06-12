Первые летние спортивные любительские игры открыли на Ставрополье

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. /ТАСС/. Церемония открытия первых Всероссийских летних спортивных игр среди спортсменов-любителей прошла в курортном городе Ессентуки на Ставрополье. Участниками игр станут более 1 тыс. спортсменов из большинства российских регионов, сообщил ТАСС представитель оргкомитета турнира Алексей Капустин.

"Любой желающий из любого региона нашей страны мог стать участником. На данный момент география достаточно обширная - более 1 тыс. человек, порядка 54 регионов Российской Федерации. Есть участники из Хабаровска, Владивостока, Архангельской области, республики Северного-Кавказа, Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого автономных округов. Участники в основном в возрасте от 35 лет, есть ветераны спорта. Есть триатлонисты, которым уже больше 70 лет", - сказал он.

Соревнования организованы в рамках проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография". Местом проведения первых летних спортивных игр среди спортсменов-любителей с 11 по 17 июня станут три города-курорта Ставрополья: Ессентуки, Кисловодск, Пятигорск.

"Спортивные площадки все входят в реестр сооружений, на которых можно проводить соревнования всероссийского уровня. Много построено новых комплексов, например в Кисловодске, где проходят турниры по самбо и дзюдо, в Ессентуках, где будут соревнования по баскетболу и танцам, в Кисловодске площадки для большого тенниса только недавно были построены", - отметил представитель оргкомитета игр.

В программу летних игр включены баскетбол, волейбол, дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, самбо, спортивная борьба, танцевальный спорт, теннис, триатлон. Большая часть состязаний, а также торжественные церемонии открытия и закрытия игр состоятся в Ессентуках. Всероссийский курорт примет триатлонистов, баскетболистов, пловцов, танцоров, борцов.