Участникам нацпроекта по производительности начнут помогать с маркетингом и закупками

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 июня. /ТАСС/. Федеральный центр компетенций (ФЦК) расширит в 2021 году перечень услуг для предприятий - участников национального проекта по повышению производительности труда. Компаниям начнут помогать при организации работ, в том числе в маркетинге и закупках, сообщил журналистам во вторник на федеральном форуме "Производительность 360" в Нижнем Новгороде гендиректор ФЦК Николай Соломон.

"Нам нужно расширять перечень услуг, в этом году произойдет именно это. Мы будем расширять перечень услуг не только основываясь на улучшении производств, но еще будем смотреть и маркетинговые продажи, будем смотреть закупки и транспортировки", - сказал он.

Соломон отметил, что важным вопросом при работе над повышением производительности труда является цифровизация и внедрение новых продуктов. "Потому что каждый раз, когда мы оптимизируем процесс, хочется посмотреть результат его оптимизации в какой-то конкретной информационной системе, даже если речь идет о нормативах, которые меняются в результате реализации этого проекта. <...> Нам очень хочется видеть приземленными эти процессы на современных информационных платформах", - сказал гендиректор ФЦК.

Участники нацпроекта

Он добавил, что на данный момент участниками нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" являются около 2,5 тыс. предприятий, на которых работают более 700 тыс. сотрудников, еще почти 2 тыс. предприятий подали заявки на вхождение в проект. В лидерах по активности среди 70 регионов - Нижегородская и Самарская области, а также Татарстан. "Мы уже план по количеству предприятий за этот год перевыполнили, но это не значит, что он был занижен", - пояснил ТАСС гендиректор ФЦК.

Он отметил, что в 2021 году были получены первые данные от налоговой инспекции по 117 предприятиям, реализовавших проекты в 2018-2019 годы. Они свидетельствуют об успешности нацпроекта.

"Государство вложило примерно 650 млн рублей в эту поддержку и на ФЦК, в первую очередь. Сейчас, по данным налоговой инспекции, добавленная стоимость вот на этих 117 предприятиях составила 15 млрд рублей. Эта группа предприятий увеличила свою производительность труда по добавленной стоимости за год на 11%, - сказал Соломон. - Мы для интереса взяли всю выборку всех предприятий, попадающих под участие в этом проекте, <...> в среднем динамика по ним составила 3,3%. Совпадение? Не думаю".

О форуме и нацпроекте

Третий федеральный форум "Производительность 360" стартовал во вторник в Нижнем Новгороде. В нем, по данным пресс-службы правительства и губернатора Нижегородской области, примут участие более 1 тыс. представителей предприятий и специалистов в области повышения производительности труда. Ключевым событием форума станет пленарное заседание, которое состоится 16 июня. Оно будет посвящено реализации национального проекта и его развитию. В частности, эксперты обсудят основные шаги по дальнейшему созданию условий для повышения производительности труда и повышения конкурентоспособности российских предприятий в условиях глобальных вызовов.

Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда - оператор национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости". Основная задача проекта - обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики России не ниже, чем на 5% в год к 2024 году за счет внедрения культуры бережливого производства.