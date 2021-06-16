В Чувашии разработают стратегию экспортной деятельности

ТАСС, 16 июня. Власти Чувашии через месяц разработают стратегию экспортной деятельности, которая позволит ускорить внедрение регионального экспортного стандарта. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе администрации главы республики.

Согласно нацпроекту "Международная кооперация и экспорт", к 2024 году в России общая доля экспорта товаров (работ, услуг) должна составлять не менее 20% валового внутреннего продукта страны. Для достижения этой цели в регионах внедрят стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности. Цель регионального экспортного стандарта - закрепить комплекс мер, при внедрении которых региональные власти смогут простимулировать экспортную деятельность компаний, а также сформировать эффективную инфраструктуру поддержки экспорта.

"Внедрение Регионального экспортного стандарта 2.0 в Чувашии запланировано на 2022 год, но региональные власти будут работать над тем, чтобы внедрить его уже в этом году. Чтобы ускорить данный процесс, вице-премьер Дмитрий Краснов поручил в течение месяца разработать стратегию экспортной деятельности", - отметили в пресс-службе.

По итогам прошлого года в Чувашии насчитывалось 352 компании-экспортера, из которых 28 - крупные предприятия, остальные - микропредприятия, малый и средний бизнес. На протяжении последних 11 лет выходу предпринимателей на иностранные рынки содействует Центр экспортной поддержки Чувашии. Учреждение также оказывает услуги субъектам малого и среднего бизнеса по информационно-аналитической, консультационной, организационной поддержке, внешнеэкономической деятельности.

Национальный проект "Международная кооперация и экспорт" ставит своей основной задачей выстраивание новых экономических связей и развитие экспорта товаров российского производства. Согласно указу "О национальных целях развития до 2030 года", обновленный паспорт национального проекта будет предусматривать реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70% по сравнению с показателем 2020 года. Проект после обновления будет состоять из трех федеральных проектов, определяющих задачи по промышленному экспорту, экспорту продукции аграрно-промышленного комплекса и системным мерам развития международной кооперации.