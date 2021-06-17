В Приморье открыли первый виртуальный концертный зал

ВЛАДИВОСТОК, 17 июня. /ТАСС/. Первый виртуальный концертный зал в Приморском крае открылся в городе Лесозаводске. Оборудование для него было закуплено на средства, выделенные в рамках нацпроекта "Культура" и краевой программе "Развитие культуры Приморского края", сообщает в четверг пресс-служба правительства Приморского края.

"Виртуальный концертный зал в Лесозаводске стал первым подобным учреждением культуры в Приморье. С помощью федеральных средств закуплено специальное современное оборудование, в частности лазерный инсталляционный видеопроектор, профессиональная видеокамера, ноутбук, вокальная система и сабвуферы", - говорится в сообщении.

Благодаря открытию виртуального концертного зала жители города смогут увидеть концерты и творческие проекты отечественных и зарубежных артистов в режиме онлайн или в записи с эффектом личного присутствия зрителей на мероприятиях. В свою очередь, артисты города смогут применить новые форматы работы и значительно расширить свою аудиторию.

"Это первый виртуальный концертный зал, который мы открываем на территории Приморского края. Подобный проект - это новые возможности для горожан, виток в развитии культуры на территории, способ соприкоснуться с академическим музыкальным искусством, слушать классическую музыку с помощью качественных онлайн-трансляций, позволяющих насладиться выступлениями артистов и целых творческих коллективов в режиме реального времени или в записи. Уверена, что горожане по достоинству оценят эту возможность", - цитирует пресс-служба слова первого вице-губернатора края Веры Щербиной.

Нацпроект "Культура" - один из национальных проектов, созданных по инициативе президента России Владимира Путина. Он состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на его мероприятия в 2019-2024 годах планируется выделить 113,5 млрд рублей.