Центр организации дорожного движения запустили на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 17 июня. /ТАСС/. Единый Центр организации дорожного движения начал работу в Ставропольском крае. Площадка позволит проводить мониторинг ситуации и управление в онлайн-режиме, сообщили журналистам в четверг в краевом министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

"В Ставропольском крае начал работу специальный Центр организации дорожного движения. Внедрение "умных" технологий проводится в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Сейчас специалисты настроили оборудование. Центр работает в онлайн-режиме. Его главное удобство - в одном месте происходит управление всеми поступающими данными", - говорится в сообщении.

Сотрудники центра смогут проводить мониторинг транспортного потока, информировать автомобилистов о дорожной ситуации с помощью информационных табло. В центр будут поступать данные автоматических пунктов весогабаритного контроля, комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

"Центр будет консолидировать данные о работе интеллектуальной транспортной системы, которую в 2021 году начали внедрять в городе Ставрополе. Дальнейшее развитие центра позволит модернизировать интеллектуальную транспортную систему под нужды не только Ставропольской городской агломерации и региональных дорог, а в перспективе расширить, при необходимости, на другие крупные муниципалитеты края, в том числе и на регион Кавказских Минеральных Вод", - пояснили в министерстве.

Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" реализуют в России с 2019 года. Его целями являются снижение смертности в результате дорожных аварий и мест концентрации ДТП, а также увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, не менее чем на 50%.