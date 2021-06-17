Власти Чувашии намерены довести к 2024 году уровень сбросов очищенных вод в Волгу до 90%

ТАСС, 17 июня. Объем сбросов очищенных вод в Волгу в Чувашии к 2024 году планируют довести до 90%. Об этом сообщил журналистам глава республики Олег Николаев.

По информации пресс-службы администрации главы республики, на сегодняшний день доля сброса очищенных вод в Волгу составляет 86,14%.

"[По программе "Оздоровление Волги"] идет очень большая работа по строительству новых очистных [сооружений], реконструкции существующих и доведению в ближайшее время сбросов в Волгу до 90% очищенных вод. Конечно же, будем стремиться к 100%", - сказал Николаев. В пресс-службе главы республики ТАСС уточнили, что Чувашия планирует выйти на 90% сброса очищенных вод в Волгу к 2024 году.

Как пояснили журналистам в пресс-службе администрации главы республики, для улучшения экологического состояния Волги в 2021 году планируют строительство (реконструкция) пяти объектов с привлечением субсидий из федерального бюджета в объеме 627113,1 тыс. рублей. Благодаря этому к концу 2024 года объем загрязненных сточных вод, отводимых в реку, сократится на 0,02 куб. км в год.

В числе этих объектов комплекс очистных сооружений биологической очистки сточных вод, рассчитанный на 750 куб. м в сутки. В селе Порецкое будет обустроена напорная канализация от канализационной насосной станции до биологических очистных сооружений. Планируют также реконструкцию биологических очистных сооружений физкультурно-оздоровительного центра "Белые камни". С 2020 года ведут строительство ливневых очистных сооружений в микрорайоне "Волжский - 1, 2", которое уже завершается.

Кроме того, до конца 2023 года будет рекультивирован шламонакопитель для сухих солей и шламоотстойника № 5 предприятия "Биологические очистные сооружения". Основные работы выполнены и по строительству сооружений очистки дождевых стоков в центральной части Чебоксар. Предполагают, что объект будет сдан до конца августа.

О нацпроекте

Работа над нацпроектом "Экология" ведут по пяти направлениям: отходы, вода, воздух, природа и животные, наилучшие производственные технологии. Ряд задач нацпроекта продлен до 2030 года в соответствии с национальной целью "Комфортная и безопасная среда для жизни". Ожидается создание устойчивой системы обращения с отходами, снижение в два раза опасного загрязнения воздуха, ликвидация наиболее опасных свалок и оздоровление Волги, Байкала и других водоемов.