В Татарстане открыли Центр детской онкологии, гематологии и хирургии

КАЗАНЬ, 18 июня. /ТАСС/. В Казани на базе Детской республиканской клинической больницы открыли Центр детской онкологии, гематологии и хирургии.

Его построили в рамках национального проекта "Здравоохранение" и регионального проекта "Развитие детского здравоохранения Республики Татарстан". Шестиэтажное здание рассчитано на 100 коек: по 25 мест - на два отделения онкологии, 20 коек - для отделения гематологии и иммунологии, по семь мест - для трансплантации костного мозга и стволовых клеток, для реанимации. Кроме того, 16 мест предусмотрели в дневном стационаре больницы. В центре развернут целый лабораторный комплекс, отделения переливания крови и лучевой диагностики.

"В перспективе этот центр будет работать на весь ПФО, для лечения деток, которые, к сожалению, страдают онкологической патологией. <...> Он оснащен очень сильно, но самое главное - это формирование кадрового потенциала", - сказал на открытии онкоцентра первый замминистра здравоохранения России Олег Гриднев.

Он отметил, что учреждение разгрузит аналогичные медицинские центры в Москве и в Санкт-Петербурге. Также в центре будут оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь, в частности, в нем будет проводиться трансплантация костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток. На данный момент ее проводят в федеральных центрах Москвы и Санкт-Петербурга.

Строительство детского онкоцентра начали в январе 2020 года. На его возведение выделили 2,2 млрд рублей из средств федерального и республиканского бюджетов.