Дорогу к замку Шереметевых в Марий Эл отремонтируют на два года раньше

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Автомобильная дорога Марьино - Юрино в Марий Эл, которая ведет к памятнику архитектуры - усадьбе Шереметевых, будет отремонтирована по нацпроекту "Безопасные и качественные автодороги" на два года раньше запланированного срока. Работы планируется завершить в 2022 году, сообщается в пятницу на официальном сайте администрации главы региона.

"Мы планируем до конца текущего года провести конкурсные процедуры и в 2022 году закончить ремонтные работы на всем протяжении участка автомобильной дороги Марьино - Юрино", - цитирует пресс-служба слова министра транспорта и дорожного хозяйства республики Александра Герасименко.

Автомобильная дорога ведет к памятнику архитектуры XIX-XX веков - замку Шереметевых в поселке Юрино. Протяженность ремонтируемого участка составляет почти 17 км, стоимость работ - 173 млн рублей.

"Мы планируем объекты 2021 года закончить до 5 июля. Что касается объектов 2022 года, как мы и дали обещание, 6 км автодороги мы закончим уже 5-7 июля. То есть ремонт почти 17 км у нас будет выполнен в этом году. В отношении дальнейших работ до федерального участка дороги мы также сдвигаем сроки по объектам 2023-2024 года", - цитирует слова Герасименко пресс-служба.

Замок Шереметевых является одной из достопримечательностей Республики Марий Эл. На данный момент в усадьбе ведутся ремонтно-реставрационные работы. Ранее пресс-служба отмечала, что за первые 10 дней этого года замок посетило в два раза больше туристов, чем за весь январь 2020 года.

Национальный проект "Безопасные и качественные автодороги" реализуется с 2019 года. Изначального в него были включены четыре федеральных проекта: "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России". В рамках поручений президента о новых национальных целях развития до 2030 года в нацпроект планируется включить с 2021 года два новых федеральных проекта: "Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях" и "Развитие федеральной магистральной сети". При этом основные цели по приведению в нормативное состояние региональных и муниципальных дорог (с 44,9% в 2020 году, до 60% в 2030 году, снижению смертности в ДТП (с 10,9 чел. на 100 тыс. населения в 2020 году, до 4 чел. в 2030 году), внедрению новых технологий в дорожное хозяйство полагается сохранить до 2030 года. Также в нацпроекте могут появиться новые показатели удовлетворенности граждан состоянием дорог, безопасностью движения и качеством транспортного обслуживания.