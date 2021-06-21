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Росмолодежь начала сбор инициатив по расширению молодежный повестки в нацпроектах

В организации уточнили, что заявки принимаются до 23:59 мск 27 июня

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Росмолодежь объявила о старте сбора инициатив по развитию положений национальных проектов, связанных с молодежью. Об этом сообщила в понедельник в Instagram руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева.

"В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин в апреле этого года поручил отразить интересы молодежи в каждом из 13 национальных проектов. Росмолодежь и АНО "Национальные приоритеты" инициировали всероссийский опрос среди молодых людей о наиболее приоритетных вопросах, требующих включения в документы", - написала Разуваева.

По ее словам, Росмолодежь принимает инициативы по расширению молодежной повестки в национальных проектах.

"Молодые люди - активные участники позитивных изменений, ваше мнение для нас первостепенно. Было бы неправильно самим добавить мероприятия и программы, а уже потом ждать вашей оценки. Важно, чтобы каждый молодой человек мог высказаться на эту тему. Отличная возможность - сделать это сейчас на нашем сайте в преддверии Дня молодежи", - написала Разуваева.

В Росмолодежи уточнили, что заявки принимаются до 23:59 мск 27 июня.

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