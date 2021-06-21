В Липецкой области до конца года расчистят три пруда и реку

ЛИПЕЦК, 21 июня. /ТАСС/. Три пруда и реку расчистят в Липецкой области до конца года по нацпроекту "Экология". Об этом сообщил в понедельник журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

"В 2021 году будет проведена расчистка прудов в селах Грызлово Долгоруковского района, Лаухино Краснинского района и Новое Дубовое Хлевенского района, завершится расчистка протоки реки Воронеж в селе Доброе", - сказал Артамонов. Он отметил, что работы проведут в рамках федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" нацпроекта "Экология".

"Экологические проблемы сегодня стали главенствующим вызовом времени, равнодушных к ним нет, цивилизованное отношение человека к окружающей среде является приоритетом в области", - продолжил Артамонов.

В свою очередь, в пресс-службе администрации региона сообщили, что в рамках отдельного совещания представители региональных ведомств в понедельник обсудили работы по расчистке пруда в селе Новое Дубовое. "Расчистка на площади 0,8 га улучшит гидрологическое состояние пруда, общий объем выемки составит более 6,2 тыс. кубометров, а восстановление пруда будет иметь и экологический, и социальный эффект для жителей села", - заметили в пресс-службе. Как ожидается, после проведения работ запланировано благоустройство территории, прилегающей к водоему. Расчистка завершится уже в текущем году.