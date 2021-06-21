Набережную в Тамани обновят до конца 2022 года

КРАСНОДАР, 21 июня. /ТАСС/ Набережную в станице Тамань, которая является одним из крупнейших курортов на Азовском побережье Краснодарского края, реконструируют в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" до конца 2022 года. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова сообщала журналистам, что курорты черноморского побережья Кубани заполнены отдыхающими. Власти Кубани в последние годы активно развивают направления, которые являются альтернативой курортам Черного моря. Сред них - предгорные территории и побережье Азовского моря.

"В Тамани до конца 2022 года обновят площадь и набережную по нацпроекту "Жилье и городская среда". Проект благоустройства стал победителем всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях", - пишет на сайте администрация Краснодарского края.

По информации пресс-службы, проект должен включать в себя благоустройство новой современной набережной и площади Ушакова общей протяженностью 2 гектара. На территории посадят кустарники и деревья, а также построят детскую площадку и зону для пляжного волейбола. Всего на обустройство станицы выделят 50 млн из федерального бюджета.

Таманский полуостров находится на западе Краснодарского края. На его территории работают более 100 оздоровительных учреждений. Тамань известна своими грязевыми вулканами, античными руинами и музеем Лермонтова. Ранее сообщалось, что в условиях ограничений из-за пандемии на зарубежных курортах Кубань ожидает высокий турпоток в 2021 году. К середине июня заполняемость средств размещения на Черноморском побережье превышает 64%, на побережье Азовского моря - 46%.

Национальный проект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.