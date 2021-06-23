Реализацию проекта "Спорт - норма жизни" в регионах ПФО обсудят на форуме в Чебоксарах

ЧЕБОКСАРЫ, 23 июня. /ТАСС/. Представители органов власти в сфере физкультуры и спорта из 14 регионов Приволжского федерального округа обсудят с участием Минспорта РФ реализацию федерального проекта "Спорт - норма жизни" на двухдневном семинаре, открывшемся в Чебоксарах в рамках Чебоксарского экономического форума. Об этом в среду сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Чувашии.

"В рамках мероприятия запланированы экспертные сессии, разбор практических кейсов, например повышение эффективности эксплуатации объектов спорта, начиная с проектирования объекта. Также будут затрагиваться вопросы расчета методики показателей, построения и оптимизация операционных процессов, информационного сопровождения региональных проектов "Спорт - норма жизни", - пояснили в пресс-службе.

Кроме того, на семинаре обсудят реализацию Стратегии развития физической культуры и спорта в РФ на период до 2030 года и проектов по созданию спортивных объектов по модели государственно-частного партнерства.

Семинар по федеральному проекту "Спорт - норма жизни" проводится Минспорта РФ уже во второй раз. Впервые мероприятие прошло для представителей Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Основной целью семинаров является обмен мнением с представителями региональных органов власти в сфере физкультуры и спорта по вопросам финансирования программ по строительству спортивных объектов. Планируется, что серия подобных семинаров в будущем также пройдет и с представителями всех федеральных округов России.

"Спорт - норма жизни" является одним из пяти федеральных проектов нацпроекта "Демография", который начал реализовываться в 2019 году. Среди ключевых целей, которые должны быть выполнены в рамках национального проекта: увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни; снижение смертности населения старше трудоспособного возраста; увеличение рождаемости; формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.