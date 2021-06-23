Чувашия увеличила до 15 число отраслей для цифровой трансформации по пилотному проекту

ЧЕБОКСАРЫ, 23 июня. /ТАСС/. Число отраслей для цифровой трансформации государственного управления в Чувашии увеличено с шести до 15. Об этом в среду сообщил глава республики Олег Николаев на пленарном заседании Чебоксарского экономического форума "Чувашия. Трансформация".

"Чувашия была выбрана одним из шести регионов для того, чтобы опробовать подходы для реализации стратегии цифровой трансформации государственного управления. И мы, хотя нам была поставлена задача выбрать шесть направлений трансформации, расширили число этих направлений до 15. Это мы сделали сознательно, охватив иные направления, которые в первоначальный план не входили. Это и сельское хозяйство, и культура", - сказал он.

Николаев уточнил, что главная задача - получение качественных услуг за короткое время в удобной форме. "И, конечно, одним из главных приоритетов является безопасность. Мы должны, конечно же, реализовывать самые современные технологии, учитывая их изменения завтра. При этом исходить из того, что главным является безопасность человека при использовании этих инструментов и сервисов", - пояснил он.

Глава республики добавил, что цифровую трансформацию должны почувствовать люди. "Эта деятельность сегодня, прежде всего, реализуется на основе национальных проектов, которые инициированы президентом Российской Федерации, и реализуются по разным направлениям. И одно из этих направлений - это цифровая экономика и цифровизация всех направлений нашей жизнедеятельности", - отметил Николаев.

Чебоксарский экономический форум проходит с 21 по 24 июня. Мероприятие организовано в онлайн- и офлайн-форматах. В этом году участники форума затронут три основных направления: технологии для людей, технологии для бизнеса и пространственное развитие.