Виртуальный концертный зал откроется в Пушкинской галерее Железноводска в сентябре

СТАВРОПОЛЬ, 24 июня. /ТАСС/. Открытие виртуального концертного зала в Пушкинской галерее города-курорта Железноводск на Ставрополье намечено на сентябрь 2021 года. Для зала уже закупили необходимое оборудование, сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.

"В городе Железноводск виртуальный концертный зал будет в Пушкинской галерее. Уже закуплено оборудование, до середины июля планируется оборудование установить. В первых числах сентября [2021 года] виртуальный зал откроется. Мы уверены, что этот виртуальный зал также будет востребован", - сказала она в интервью региональному телеканалу "Свое ТВ".

В Ставропольском крае работают три виртуальных концертных зала, которые расположены на базе краевой филармонии в Ставрополе, художественной школы в Пятигорске и библиотеки в городе Ипатово. В 2022 году планируется открыть пятый в крае виртуальный концертный зал в городе Минеральные Воды.

Пушкинская галерея появилась в Железноводске в 1901 году, в ней выступали Айседора Дункан и Федор Шаляпин. В 2017 году здание капитально отреставрировали. В галерее имеется три зала - концертный, выставочный и витражный. Создание виртуальных концертных залов в регионах России предусмотрено национальным проектом "Культура".