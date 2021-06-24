"Кванториум" и "IT-куб" откроют в Нижегородской области в 2021 году в рамках нацпроекта

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июня. /ТАСС/. Новый "Кванториум" на базе школы №8 в нижегородском Кстове и "IT-куб" откроются для нижегородских школьников до конца 2021 года. Об этом журналистам в четверг сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Сразу два важных мероприятия нацпроекта мы реализуем на базе школ: в Кстове создаем первый "Школьный Кванториум", а в Нижнем Новгороде - новый "IT-куб". Наш регион является важным промышленным центром, где необходимы квалифицированные кадры. Эти образовательные пространства позволяют дать школьникам востребованные навыки и знания, а также определиться с выбором профессии", - сказал Никитин.

Он уточнил, что "Кванториум" будет включать естественнонаучный и технологический профили. В нем запланирована реализация программ общего образования, дополнительных программ, проведение различных мероприятий - фестивалей, конкурсов. Часть уроков будет проводиться в пространстве технопарка с новым оборудованием, что положительно скажется на усвоении материала. Никитин добавил, что на создание "Кванториума" в Кстове будет направлено более 21 млн рублей, а на "IT-куб" в Нижнем Новгороде - около 10 млн. Еще 190 млн рублей выделяется на создание 121 образовательного пространства цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", которые также откроются в Нижегородской области в 2021 году.

"До 2024 года в регионе будет создано 450 "Точек роста". Эти пространства крайне востребованы как в небольших городах, так и в сельских населенных пунктах", -резюмировал Никитин.

Создание и развитие технопарков "Кванториум", "IT-кубов" и центров образования цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей "Точка роста" в российских регионах проходит в рамках нацпроекта "Образование", который охватит период с 2019 года по 2024 год. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.