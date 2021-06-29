Более 40 км дорог отремонтируют в Чувашии до конца года по дорожному нацпроекту

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Дорожные службы Чувашии отремонтируют в республике в 2021 году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" более 40 км дорог. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

"Всего в 2021 году в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" в Чувашии отремонтируют более 40 км региональных дорог", - отмечается в сообщении.

В частности, в Аликовском районе дорожники приступили к ремонту участка автомобильной дороги Аликово - Старые Атаи - Сура протяженностью 15 км. Он будет отремонтирован в течение двух лет. В этом году планируется отремонтировать около 8 км. Сейчас на участке выполняется фрезерование старого дорожного полотна, ведутся работы по устройству выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия. После этого специалисты приступят к укладке верхнего слоя и обустройству обочин.

Национальный проект "Безопасные и качественные автодороги" реализуется с 2019 года. Изначального в него были включены четыре федеральных проекта: "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России". В рамках поручений президента о новых национальных целях развития до 2030 года в нацпроект планируется включить с 2021 года два новых федеральных проекта: "Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях" и "Развитие федеральной магистральной сети".

При этом основные цели по приведению в нормативное состояние региональных и муниципальных дорог (с 44,9% в 2020 году до 60% в 2030 году), снижению смертности в ДТП (с 10,9 человека на 100 тыс. населения в 2020 году до 4 человек в 2030 году), внедрению новых технологий в дорожное хозяйство полагается сохранить до 2030 года. Также в нацпроекте могут появиться новые показатели удовлетворенности граждан состоянием дорог, безопасностью движения и качеством транспортного обслуживания.