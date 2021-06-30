Путин рассчитывает, что вредные выбросы в Омске сократятся на 20% к 2024 году

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что в Омске удастся снизить количество вредных выбросов в атмосферу на 20% к 2024 году в рамках нацпроекта "Экология", несмотря на все сложности в настоящее время.

"Действительно, что касается Омска, он включен в число вот этих 12 городов с тяжелой ситуацией, но вот это снижение минус 20% должно состояться к 2024 году. И я очень рассчитываю на то, что все-таки, несмотря на все сложности, это произойдет. <…> Работа идет", - сообщил он в ходе ежегодной прямой линии в среду.

Путин обратил внимание региональных властей на то, что до сих пор не поданы заявки на ликвидацию двух наиболее крупных мусорных полигонов в Омске, и призвал ускорить этот процесс. "Две заявки губернатором подписаны, но по [еще] двум полигонам, к сожалению, до сих нет заявок. И это то, на что местные региональные власти, безусловно, должны обратить внимание. Нужно ускорить эту работу", - отметил президент.

По словам Путина, улучшить экологическую обстановку в Омске также позволит частичная рекультивация склада производственных запасов компании "Газпромнефть" к 2023 году. "Второе, что нужно сделать, у вас работает крупный НПЗ [нефтеперерабатывающий завод]. Это "Газпромнефти", по-моему, и там есть достаточно большое скопление этих отложений и шлаков. Сейчас дорабатывается вопрос с компанией. <…> Они обещают к 2023 году 50% этой свалки соответствующе переработать", - рассказал он.

Кроме того, по словам Путина, в Омске планируется обновить транспорт с акцентом на экологичность. Такая программа уже подготовлена представителями региональной власти и одобрена правительством РФ.

Президент также отметил необходимость увеличения постов Росгидромета в Омске и аналогичных городах для более качественного мониторинга экологической ситуации.

О федеральном проекте "Чистый воздух"

Целью федерального проекта "Чистый воздух" (нацпроект "Экология") является снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, в том числе уменьшение не менее чем на 20% совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в наиболее загрязненных городах. В настоящий момент в федеральный проект, рассчитанный до 2024 года, входят 12 промышленных центров России: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита.