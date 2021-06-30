Власти Чувашии намерены сдать до конца 2021 года на 24% больше жилья, чем год назад

ТАСС, 30 июня. Объем введенного в эксплуатацию жилья в Чувашии по итогам года должен на 24% превысить показатели 2020 года. Об этом сообщил ТАСС министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики Павел Данилов.

"Плановое значение на 2021 год - 716 тыс. кв. метров. Это 110% к плановому значению 2020 года, или 124% к уровню 2020 года", - отметил он.

Данилов уточнил, что за 2020 год введено в эксплуатацию 577,6 тыс. кв. м общей площади жилья. Это составляет 88,7% от планового показателя и 88% - к уровню 2019 года. Преобладает многоквартирное жилье - 414,8 тыс. кв. м. Индивидуального жилья было построено 162,7 тыс. кв. м.

"За первые пять месяцев года введено 221,8 тыс. кв. метров жилья, что составляет 31% от планового показателя. Из этого объема многоквартирного жилья введено 177,4 тыс. кв. м, это 80% в общем объеме. Индивидуального - 44,4 тыс. кв. м, или 20% в общем объеме", - пояснил Данилов.

Национальный проект "Жилье и городская среда" состоит из пяти федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" и "Чистая вода". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. метров жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.