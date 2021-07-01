Объем выбросов в Братске снизился на 4,3% с 2017 года

ИРКУТСК, 1 июля. /ТАСС/. Объем выбросов в городе Братске Иркутской области, который входит в приоритетный список городов РФ с наибольшим уровнем загрязнения воздуха, снизился за четыре года на 4,3%. Об этом в четверг сообщила пресс-служба регионального правительства.

Братск - один из 12 городов России, которые вошли в федеральный проект "Чистый воздух" национального проекта "Экология". В этих городах должны быть реализованы комплексные планы мероприятий по снижению выбросов в воздух. Основными загрязнителями в Братске являются алюминиевый завод, лесопромышленный комплекс, завод ферросплавов, предприятия теплоэнергетики, транспорт.

"Совокупный объем выбросов в Братске снижен на 4,3% к уровню 2017 года. Это результат реализации федерального проекта "Чистый воздух" национального проекта "Экология", - говорится в сообщении.

Для улучшения качества воздуха в Братске газифицируют жилой сектор и общественный транспорт, проводят озеленение. Также в городе модернизируют систему наблюдения за качеством воздуха. Свои программы реализуют промышленные предприятия, которые вложили в модернизацию производств 6,4 млрд рублей.

Братск, где проживают более 230 тыс. человек - один из наиболее загрязненных городов России. К 2024 году в Братске должны сократить выбросы загрязняющих веществ почти на 20%. Как сообщал ТАСС, власти и предприятия планируют в 2021 году направить более 4,9 млрд рублей на экологические проекты в городе. В 2020 году на эти цели направили 522,2 млн. рублей.

Нацпроект "Экология" изначально рассчитывался на период 2019-2024 годов. В связи с пандемией некоторые задачи всех нацпроектов продлили до 2030 г. Работа над нацпроектом "Экология" в России ведется по пяти направлениям: отходы, вода, воздух, природа и животные, наилучшие производственные технологии. Предполагается создание устойчивой системы обращения с отходами, снижение в два раза опасного загрязнения воздуха, ликвидация наиболее опасных свалок и оздоровление Волги, Байкала и других водоемов.