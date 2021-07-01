Количество новых мест в детских садах Тверской области удвоят в 2021 году

ТАСС, 1 июля. Свыше 1 тыс. мест откроют в шести детских садах, строительство которых в 2021 году ведут в Тверской области по нацпроекту "Демография", это почти вдвое превысит показатели прошлого года, когда было создано 450 мест. Новые учреждения возводят как в Твери, так и в районах области, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

"Всего 2021 году в Тверской области в рамках национального проекта "Демография" строятся шесть детских дошкольных учреждений. В столице Верхневолжья, помимо учреждений на улицах Склизкова и Планерная (на 190 и 150 мест соответственно - прим. ТАСС), это детский сад на улице Левитана на 190 мест. Продолжаются работы по возведению детских садов на 240 мест в Торопце, на 80 мест в селе Бурашево Калининского района, на 160 мест в Вышнем Волочке", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

Возведение этих детских садов позволит суммарно открыть 1 010 мест. В 2020 году, по данным пресс-службы, в регионе было введено пять детских садов на 450 мест. "Мы видим динамику реализации национальных проектов в нашем регионе. Вышли на достойный уровень по стройкам, по социальным объектам", - приводит пресс-служба слова губернатора Игоря Рудени.

Глава региона в четверг проинспектировал строительные площадки в Твери. Так, в трехэтажном детском саду на улице Склизкова уже выполнено бетонирование монолитных колонн, стен и плиты перекрытия верхнего этажа, идет отделка подвала и первого этажа, начаты электромонтажные работы. В детском саду на улице Планерная строительно-монтажные работы вышли на финальную стадию, ведется внутренняя отделка, поставка и монтаж оборудования и мебели. Руденя осмотрел качество работ, обратил внимание на необходимость благоустройства территорий, обустройство пандусов для детских колясок.

Нацпроект "Демография" начал реализовываться в 2019 году, он включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.