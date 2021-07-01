Крым и Кубань будут сотрудничать в реализации нацпроекта "Производительность труда"

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июля. /ТАСС/. Региональные центры компетенций (РЦК) Республики Крым и Краснодарского края подписали соглашение о сотрудничестве в рамках реализации национального проекта "Производительность труда", сообщается на сайте Министерства экономического развития Республики Крым.

"Это новый этап в развитии двух региональных центров. Теперь крымчане и краснодарцы будут перенимать опыт друг друга не только в части разработок и аналитики, но и совместно проводить семинары, лекции, стратегические сессии, круглые столы. Все для того, чтобы как можно эффективнее помогать своим предприятиям выходить на новый уровень", - приводятся в сообщении слова министра экономического развития Крыма Дмитрия Шеряко.

По его словам, оба региона уже доказали эффективность в применении бережливых технологий. В Республике Крым предприятия-участники нацпроекта "Производительность труда" показывают результаты по всем основным направлениям. На производствах увеличение выработки достигает 54%, незавершенное производство уменьшается больше, чем на 35%, а среднее снижение времени протекания процессов - почти 25%.

В свою очередь министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев рассказал о показателях нацпроекта в своем регионе. Он сообщил, что краснодарские предприятия-участники нацпроекта "Производительность труда" благодаря экспертам Регионального центра компетенций показывают уверенные результаты по всем показателям. Основы бережливого производства уже освоили больше 660 сотрудников. Опыт участия в обучающих семинарах и на практических занятиях персонал компаний успешно внедряет на все производство.

Центры компетенций Республики Крым и Краснодарского края уже наметили план мероприятий на ближайшее время.

Нацпроект "Производительность труда" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Цель нацпроекта - обеспечить пятипроцентный ежегодный прирост производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей экономики.