В Краснодаре открыли первую в России высокотехнологичную "Точку кипения"

КРАСНОДАР, 2 июля. /ТАСС/. Первую в России высокотехнологичную "Точку кипения" в рамках нацпроекта "Производительность труда" открыли на базе краснодарского предприятия "Сервис-ЮГ-ККМ", работа центра будет строиться на поиске рационализаторских идей. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

"Флагманский корпоративный центр по рационализации "Точка кипения Hi-Tech" открылся на предприятии "Сервис-ЮГ-ККМ". Компания победила в конкурсном отборе в рамках национального проекта "Производительность труда", опередив более 60 участников", - говорится в сообщении.

По словам специального представителя президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрия Пескова, которого цитирует пресс-служба, "Точка кипения" поможет росту производительности труда.

Директор департамента производительности и эффективности Минэкономразвития РФ Александр Молодцов в сообщении пресс-службы отметил, что сегодня началась реализация проекта по открытию первых 15 промышленных "Точек кипения Hi-Tech" на базе российских предприятий.

До конца 2021 года на базе проекта начнут работать обучающие программы, которые будут готовить рационализаторов. Это позволит предприятиям дистанционно подключать своих сотрудников к обучающим программам, открытым лекциям и дискуссиям по тематике высоких технологий.

Нацпроект "Производительность труда" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Цель нацпроекта - обеспечить пятипроцентный ежегодный прирост производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей экономики.