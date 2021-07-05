Уральский НОЦ создаст водородный двигатель и подготовит кадры для работы с ним

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Уральский федеральный университет совместно с "Синара - Транспортные машины" разработает водородную двигательную установку для городского транспорта и подвижного состава. Проект вошел в портфель Уральского научно-образовательного центра (НОЦ) "Передовые производственные технологии и материалы", соответствующее соглашение подписано в понедельник на площадке Международной промышленной выставки "Иннопром".

"Мы подписали соглашение о разработке двигательной установки для городского транспорта и подвижного состава для нужд "Синара - Транспортные машины", эта компания - наш индустриальный партнер. У нас есть наработки в области водородной энергетики, в частности, в создании двигателей на твердооксидных топливных элементах совместно с Институтом высокотемпературной электрохимии УрО РАН. И мы свои кадры будем готовить для этого. Надеюсь, что в ближайшее время Уральский НОЦ с помощью "Синары" сможет с конкретными технологиями выходить на рынок", - сказал ТАСС ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров.

Для решения этой задачи подписано соглашение о создании консорциума, в который вошли холдинг "Синара - Транспортные машины", Уральский федеральный университет, Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН, Агентство по технологическому развитию и компания "Адванс Инжиниринг". Партнеры планируют продвигать услуги и программное обеспечение в сфере цифрового инжиниринга в транспортном машиностроении.

Уральский межрегиональный НОЦ "Передовые производственные технологии и материалы" создан в рамках национального проекта "Наука" для проведения прикладных научных исследований и разработок мирового уровня. Центр участвует в получении конкурентоспособных технологий и продуктов, их коммерциализации, а также подготовке кадров. В развитии УМНОЦ активное участие принимают ведущие вузы Свердловской, Челябинской и Курганской областей - УрФУ, ЮУрГУ и КГУ.

О выставке

Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит с 5 по 8 июля в Екатеринбурге в 11-й раз. Около 12 тыс. российских и международных участников соберутся, чтобы в прикладном бизнес-формате поделиться опытом и обсудить гибкую адаптацию промышленности в условиях кризиса, вызванного пандемией. По данным организаторов, выставку посетят порядка 450 иностранных гостей из Германии, Великобритании, Японии, Индии, Канады, Таиланда, ЮАР, Словении, Чехии, Казахстана, Армении, Белоруссии и других стран. Всего 23 крупных зарубежных делегации. Самую большую привезет партнер выставки - Италия.