Более 440 соцучреждений подключат к интернету до конца года в отдаленных селах Приамурья

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 июля. /ТАСС/. Все социальные учреждения в отдаленных селах Амурской области до конца 2021 года будут подключены к бесплатному интернету в рамках нацпроекта "Цифровая экономика". Заключительный этап реализации программы включает подсоединение 446 объектов, это почти половина из общего числа, сообщили ТАСС в пресс-службе МТС в Амурской области.

"В Амурской области стартовал третий, финальный этап подключения социально значимых объектов к высокоскоростному интернету по нацпроекту "Цифровая экономика". Связь получат 446 зданий, в их числе школы, фельдшерско-акушерские пункты, сельсоветы, пожарные части и впервые - учреждения культуры, расположенные в более чем 100 селах. В первые два этапа были подключены 479 объектов", - сказали в пресс-службе МТС в Амурской области.

Уточняется, что подключение соцучреждений к интернету обеспечат во всех селах с населением от 50 человек, большинство из которых отдалены от крупных населенных пунктов и транспортных развязок. Список был утвержден правительством области.

"Финальный этап подключения - самый большой и сложный за три года с большим количеством малых населенных пунктов на севере области. Отдельное внимание будет уделено малым селам, которые являются приоритетными для развития краеведения и туризма, например, Албазино Сковородинского района и Усть-Уркима Тындинского. После подключения амурские сельсоветы смогут быть на связи в режиме реального времени, оперативно координироваться с районом и правительством, оказывать жителям муниципальные и государственные услуги, экономя их время и деньги на дорогу", - цитирует пресс-служба слова и. о. директора МТС в Амурской области Игоря Васильева.

Национальный проект "Цифровая экономика РФ" рассчитан до 2024 года. Его основные цели - сделать интернет доступным для всех, обеспечить связью 5G крупнейшие города, повысить эффективность основных отраслей экономики за счет внедрения новых технологий. Общий объем финансирования нацпроекта - свыше 1,5 трлн рублей.