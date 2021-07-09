Новосибирские власти просят включить проект модернизации дороги к аэропорту в нацпроект

НОВОСИБИРСК, 9 июля. /ТАСС/. Власти Новосибирской области направили заявку в кабинет министров РФ на включение проекта модернизации примыкающего к аэропорту Толмачево аварийного участка трассы Р-254 "Иртыш" в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, сообщает пресс-служба регионального правительства в пятницу.

"Правительством Новосибирской области в Аналитический центр при правительстве РФ направлена заявка на включение в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года мероприятий по строительству и реконструкции участка автомобильной дороги Р-254 "Иртыш" Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск км 1421+900 - км 1442+000 Новосибирской области, проводимой в рамках федерального проекта "Развитие федеральной магистральной сети" национального проекта "Безопасные качественные дороги", - говорится в сообщении.

Участок трассы Р-254 "Иртыш" от аэропорта Толмачево в сторону Омска считается одним из самых аварийно-опасных и перегруженных. Четырехполосная дорога относится к третьей технической категории, интенсивность движения по ней составляет две-шесть тыс. автомобилей в сутки. Министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский ранее оценивал работы по реконструкции дороги в 23,6 млрд рублей.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщал, что "Росавтодор" разрабатывает проектно-сметную документацию реконструкции дороги, она будет создана до конца 2021 года. Власти надеются, что работы на участке начнутся в 2022 году. В результате реконструкции он будет соответствовать первой технической категории: количество полос на трассе увеличится до шести, что позволит увеличить пропускную способность для межрегионального грузового транзита в полтора-два раза.