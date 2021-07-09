Четыре виртуальных концертных зала откроют в Новосибирской области по нацпроекту

НОВОСИБИРСК, 9 июля. /ТАСС/. Четыре виртуальных концертных зала откроют до конца 2021 года в Новосибирской области, в том числе в одном из отдаленных поселков Сузун с численностью населения около 15,4 тыс. человек. При помощи светодиодных экранов с высоким качеством изображения жители региона смогут посмотреть прямые и отложенные трансляции знаковых культурных мероприятий, в числе которых программы ведущих филармоний страны и мировых музыкальных фестивалей, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

"В Новосибирской области до конца 2021 года будет открыто четыре виртуальных концертных зала (ВКЗ) в рамках национального проекта "Культура". Залы будут открыты на базе Сузунской детской школы искусств, культурно-досугового центра "Гармония" села Прокудское Коченевского района, дома культуры "Родина" Татарского района и дворца культуры "Родина" в городе Бердске", - говорится в сообщении.

Как отметил и. о. министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков, власти первые провели конкурс на получение региональной поддержки на создание ВКЗ, общее финансирование из областного бюджета в этом году составит почти 15 млн рублей. Конкурсная комиссия получила семь заявок от городов и сел Новосибирской области, из которых были выбраны четыре победителя. Полученные средства будут направлены на приобретение необходимого оборудования, в том числе современных светодиодных экранов, имеющих высокое качество изображения и позволяющих зрителям смотреть трансляции без искажений, с эффектом присутствия.

Афиши трансляций будут сформированы при участии Новосибирской государственной филармонии, на базе которой работает региональный проектный офис по созданию виртуальных концертных залов по национальному проекту "Культура".

Цель национального проекта "Культура" - сделать культуру доступной не только в крупных городах, но и в отдаленных населенных пунктах по всей стране. Проект также призван наполнять новым смысловым содержанием сельские учреждения культуры, культурно-досуговые учреждения и библиотеки. Согласно указу "О национальных целях развития до 2030 года", проект продлен до 2030 года и предусматривает увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателями 2019 года.