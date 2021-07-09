В Волгоградской области до конца года возведут три ФАП по нацпроекту

ВОЛГОГРАД, 9 июля. /ТАСС/. Специалисты подрядных организаций приступили к возведению по нацпроекту "Здравоохранение" фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в Ленинском, Калачевском и Урюпинском районах Волгоградской области, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения РФ.

"Три новых лечебных учреждения планируют сдать в эксплуатацию до конца текущего года. Подготовительные работы уже начались в хуторах Вербовский Калачёвского и Первомайский Урюпинского районов. В селе Солодовка Ленинского района уже выполнены земляные работы, монтируется каркас для устройства свай фундамента ФАП", - говорится в сообщении.

По информации Облстроя, строителям предстоит возвести типовые одноэтажные здания, в которых помимо зоны ожидания и фельдшерского кабинета разместят процедурную, смотровую, санузел, аптечный пункт и складские помещения. Также благоустроят прилегающую территорию, оборудуют дополнительные парковочные площадки для размещения передвижной техники - флюорографов, маммографов. Каждое учреждение рассчитано на прием 15 человек в смену, уточняется в сообщении.

Повышение качества и доступности медицинской помощи, развитие первичного звена здравоохранения - приоритетные направления, обозначенные губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.

Только в 2019 году с нуля построены 52 ФАП. Всего до конца 2024 года первичное звено здравоохранения на сельских территориях региона укрепит 101 стационарный фельдшерский пункт, реализации намеченных планов способствует включение предложений региона в профильный нацпроект и федеральные проекты.

В ходе ежегодного послания Федеральному собранию РФ президент России Владимир Путин поручил уделить особое внимание развитию первичного звена здравоохранения.