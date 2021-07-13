Студии для студенческого предпринимательства появятся в томском межвузовском кампусе

ТОМСК, 13 июля. /ТАСС/. Университетские стартап-студии для развития студенческого предпринимательства наряду с R’n’D-центрами бизнес-компаний появятся в кампусе для всех шести вузов Томска. Этот проект должен стать новым районом города с открытым доступом к инфраструктуре для университетов, научных организаций, крупного и малого бизнеса, сообщил во вторник ТАСС губернатор Томской области Сергей Жвачкин в кулуарах форума молодых ученых U-Novus, который проходит в Томске.

В 2019 году на Петербургском международном экономическом форуме администрация региона подписала с Минобрнауки РФ и ВЭБ.РФ соглашение о строительстве кампуса на 10 тыс. мест для всех шести вузов Томска, в котором будут инжиниринговые центры, технологические коворкинги, современные спортивные комплексы, фуд-корты. Стоимость его создания оценивается в 30 млрд рублей, строительство будет организовано в формате государственно-частного партнерства и начнется летом 2022 года. Как сообщил во время рабочей поездки в Томск председатель правительства РФ Михаил Мишустин, федеральный бюджет выделит на реализацию проекта 18 млрд рублей.

"Кампус предполагает не только наличие комфортных номеров и научных лабораторий, но и спортсооружений, креативных пространств, а также R’n’D-центры бизнес-компаний и университетские стартап-студии для развития студенческого предпринимательства. Кампус станет интегрированным в город инновационным районом и предполагает открытый доступ к своей инфраструктуре для университетов, научных организаций, крупного и малого бизнеса, креативных индустрий", - сказал Жвачкин.

Он уточнил, что общее пространство должно дать учащимся возможность безбарьерного взаимодействия, что позволит снизить издержки и даст новые возможности для развития междисциплинарных проектов и создания проектов в тематиках индустрий будущего. Это могут быть проекты в области водородной энергетики, прогнозирования и мониторинга экологических катастроф, инженерии здоровья, микроэлектроники.

"Но главное - это, конечно, не стены, а философия межуниверситетского городка для студентов. Она должна создать атмосферу для творчества, раскрытия потенциала, сделать доступными предпринимательские инициативы и участие в исследовательских проектах крупного бизнеса", - отметил Жвачкин.

Несмотря на пандемию

Студенческие кампусы - одна из ключевых тем форума U-Novus в этом году, отметил губернатор. И, по его мнению, откладывать подобное обсуждение нельзя даже в период пандемии коронавируса.

"Мы не можем вечно жить в изоляции. Тем более, невозможно представить изолированной науку, когда в любой большой исследовательский проект вовлечены десятки научных коллективов из разных регионов и стран. Мы разработали программу U-NOVUS’а в гибридном, очно-заочном формате для того, чтобы еще больше молодых и маститых ученых, технологических предпринимателей, экспертов смогли принять участие в форуме. Научно-техническое развитие - принципиально для Томской области, в которой работают шесть государственных университетов и 12 академических институтов", - сказал Жвачкин.

Томская область при этом выступает одним из ведущих отечественных регионов по формированию новых моделей интеграции науки с высокотехнологичным бизнесом и реальным сектором экономики, считает губернатор. "Развивая первую в стране особую экономическую зону технико-внедренческого типа, реализуя проект "ИНО Томск" и Стратегию научно-технического развития России, мы пришли к необходимости новой модели интеграции - к созданию проекта "большой университет Томска", расширяющего возможности наших университетов и академических институтов. И межуниверситетский студенческий кампус - это главный инфраструктурный проект нового альянса", - подчеркнул он.

Подготовка со школьного возраста

Для развития научного центра, отметил губернатор, потребуется большое количество новых специалистов, и подготовку кадров предстоит начинать еще со школьного возраста. В непосредственной близости от будущего кампуса 1 сентября начнет работу современная школа на 1,1 тыс. мест. В ее здание переедет престижный лицей, работающий сейчас в пригородном поселке Светлый.

"В лицее сделан акцент на углубленном художественном образовании, однако его выпускники сдают ЕГЭ по всем предметам выше региональных и общероссийских показателей. Новое здание лицея и его образовательную модель мы также представили председателю правительства, получив не только высокую оценку. Михаил Мишустин поручил выделить из федерального бюджета средства на строительство нового ясли-сада на 280 детей, который будет интегрирован в образовательную среду лицея. Это поможет детям раскрывать свой потенциал, быть успешными и востребованными", - подытожил глава Томской области.

О Томске и форуме

Форум U-Novus проводится в городе с 2014 года. Представители научно-образовательных учреждений, корпораций и технологического бизнеса, инноваторы, разработчики и предприниматели затрагивают актуальные вопросы на дискуссиях, круглых столах, бизнес-семинарах.

Томск претендует на звание одного из крупнейших мировых городов-университетов, центра экспорта образования и технологий. Чтобы достичь этой цели, все шесть вузов города, а также академические институты интегрируются в единый "большой университет". По словам ректора ТГУ Эдуарда Галажинского, в "большом университете" к 2030 году будут учиться 100 тыс. студентов, из которых до 40% будут иностранцами, а совокупный бюджет всех вузов достигнет 1,5-2 млрд долларов - больше, чем у МГУ, НИУ ВШЭ и СПбГУ.