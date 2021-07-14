Выбросы в атмосферу Омска снизились с 2017 года более чем на 25%

ОМСК, 14 июля. /ТАСС/. Объем выбросов в атмосферу Омска по сравнению с 2017 годом, который является базовым при реализации мероприятий проекта "Чистый воздух" нацпроекта "Экология", снизился в 2020 году на 25%, рассказал в среду ТАСС министр природных ресурсов и экологии Омской области Илья Лобов. Это произошло из-за модернизации производств, которые не вошли в комплексный план проекта, и снижения объемов производств.

Житель Омска и экоблогер Лифантьев во время прямой линии с Путиным сообщил, что местные жители не почувствовали эффекта от реализации в регионе нацпроекта "Экология". Люди вынуждены дышать воздухом, в котором превышены предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ, в регионе высокий уровень легочных заболеваний.

"Статистика подтверждает, что у нас по состоянию на 31 декабря 2020 года произошло снижение [по выбросам] более чем на 25%. Это может быть связано со снижением производства или выработки электричества и тепловой энергии. И нам необходимо провести дополнительную инвентаризацию тех мероприятий, которые провели предприятия вне комплексного плана, и подтвердить экологический эффект этих мероприятий", - сказал Лобов.

По его словам, в 2017 году объем выбросов в атмосферу Омска составил 256 тыс. тонн в год. "Перед нам поставлена задача снизить негативное воздействие на 22%, т.е. на 52 тыс. тонн", - рассказал он.

Министр отметил, что из комплексного плана реализовано в настоящий момент девять мероприятий, снижение выбросов благодаря им составило всего 3 тыс. тонны. "Но предприятия осуществляют модернизацию производств, и видно, что эти незаявленные в комплексном плане мероприятия дают значимый экологический эффект", - считает он.

Работа над нацпроектом "Экология" ведется по пяти направлениям: отходы, вода, воздух, природа и животные, наилучшие производственные технологии. Некоторые задачи нацпроекта продлены до 2030 года в соответствии с национальной целью "Комфортная и безопасная среда для жизни". Ожидается создание устойчивой системы обращения с отходами, снижение в два раза опасного загрязнения воздуха, ликвидация наиболее опасных свалок и оздоровление Волги, Байкала и других водоемов.