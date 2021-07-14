В Чувашии построят до конца года три физкультурно-спортивных комплекса открытого типа

ЧЕБОКСАРЫ, 14 июля. /ТАСС/. Три физкультурно-спортивных комплекса открытого типа (ФОКОТ) постоят в Чувашии по федеральному проекту "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография" до конца 2021 года, сообщает в среду пресс-служба правительства республики.

"Изначально на территории республики в этом году было запланировано строительство двух ФОКОТов в Цивильске и Батыревском районе. Минспортом Чувашии проведен электронный аукцион на закупку оборудования, в ходе которого стоимость контракта была снижена на 33%. По согласованию с Минспортом России было принято решение сэкономленные средства направить на увеличение количества закупаемого оборудования, что позволит в этом году построить в республике еще один ФОКОТ в Новоюжном районе Чебоксар", - пояснили в пресс-службе.

Спортивные комплексы представляют собой стадионы с искусственным футбольным газоном, легкоатлетическими дорожками с синтетическим покрытием, секторами для прыжков в длину и высоту, спортивные площадки для баскетбола, волейбола, зоны воркаута и комплексы уличных тренажеров, а также сборно-разборные трибуны для зрителей на 100 посадочных мест.

"Строительство ФОКОТов позволит увеличить численность людей, занимающихся спортом в Чувашии, а следовательно, даст возможность жителям направить свои силы на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья своих детей", - добавили в пресс-службе.

Нацпроект "Демография", который начал реализовываться в 2019 году, включает в себя пять федеральных проектов. Среди ключевых целей, которые должны быть выполнены в рамках национального проекта: увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни; формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.