В Ростовской области ввели в эксплуатацию более 1 млн кв. метров жилья за полгода

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июля. /ТАСС/. Власти Ростовской области доложили о вводе в эксплуатацию более 1 млн кв. метров жилья за первые шесть месяцев 2021 года по нацпроекту "Жилье и городская среда", сообщили в управлении информполитики правительства региона со ссылкой на главу областного Минстроя Сергея Куца.

Уточняется, что на сегодняшний день темпы ввода жилья в 2021 году превышают на 11% показатели предыдущего года.

"С января по июнь в регионе объем введенного в эксплуатацию индивидуального жилищного строительства составил 735,8 тыс. квадратных метров жилья, а за счет многоквартирных домов - 347,6 тыс.", - сказал он. Также уточняется, что годовой план по вводу жилья выполнен более, чем на 43%.

По словам Куца, наращивание объемов жилстроя в регионе происходит с помощью реализации программ поддержки по ипотечному кредитованию, а также работы правительства с застройщиками.

Ранее сообщалось, что до конца 2021 года в Ростовской области запланирован ввод в эксплуатацию не менее 2,6 млн кв. метров жилья. В 2020 году объем возведенного жилья в Ростовской области также составил 2,6 млн кв. метров, что превысило планируемые показатели на 9,5%. До 2024 года власти региона планируют возвести 11 млн кв. метров жилплощадей.

О нацпроекте

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" и "Чистая вода". Общий объем финансирования мероприятий превышает 1 трлн рублей. Основная цель- обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно. Нацпроект "Жилье и городская среда" является одним из ключевых проектов в Ростовской области.