Площадь загрязненных нефтепродуктами земель в ХМАО снизилась за 2020 год на 40%

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 июля. /ТАСС/. Компании топливно-энергетического комплекса сократили площадь нефтезагрязненных земель на территории Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) в 2020 году почти на 40% в сравнении с 2019 годом. Об этом ТАСС сообщили в Природнадзоре Югры.

"На 1 января 2020 года в Югре оставалось не рекультивировано [загрязненных нефтью, нефтепродуктами, подтоварной водой] земель в 3 310 га. На 1 января 2021 года таких земель на территории Югры оставалось 2 367 га", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что с 2018 по 2020 годы на территории автономного округа компаниями также ликвидировано 102 шламовых амбара. "На 1 января 2021 года в регионе оставалось 130 шламовых амбаров, из которых 75 относится к так называемому "историческому наследию" и выведены из эксплуатации. В целом, по сравнению с 2011 годом, количество шламовых амбаров в Югре снижено в 13 раз - с 1 682 штук до 130 штук", - сказал собеседник.

Он добавил, что в 2020 году нефтяными компаниями инвестировано в природоохранные и природовосстановительные мероприятия, в том числе на работы по рекультивации нефтезагрязненных земель и ликвидацию шламовых амбаров на территории Югры, около 81,6 млрд рублей. В 2021 году компании намерены вложить примерно 75,3 млрд рублей.

Ранее губернатор Югры Наталья Комарова сообщала, что мероприятия по рекультивации нефтезагрязненных земель и ликвидации шламовых амбаров включены в региональный проект "Чистая страна", реализующийся в рамках нацпроекта "Экология". Работа над нацпроектом "Экология" ведется по пяти направлениям: отходы, вода, воздух, природа и животные, наилучшие производственные технологии. Ряд задач нацпроекта продлен до 2030 года в соответствии с национальной целью "Комфортная и безопасная среда для жизни". Ожидается создание устойчивой системы обращения с отходами, снижение в два раза опасного загрязнения воздуха, ликвидация наиболее опасных свалок и оздоровление Волги, Байкала и других водоемов.