Центр компетенций по вопросам городской среды создали в Бурятии по нацпроекту

УЛАН-УДЭ, 19 июля. /ТАСС/. Специализированный центр компетенций по вопросам комфортной городской среды создан в Бурятии в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Об этом сообщил журналистам в понедельник министр строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса республики Николай Рузавин.

"Созрела необходимость в создании регионального центра компетенций по комфортной городской среде, он у нас создан. Центр позволит взаимодействовать с муниципальными образованиями, осуществлять проектное финансирование, отрабатывать проектные, дизайнерские решения по общественным пространствам, дворовым территориям. Еще одна функция - помощь местным властям при взаимодействии с волонтерами, гражданами по вопросам создания благоприятной комфортной городской среды", - сказал министр.

Центр компетенций, по словам его руководителя Ирины Ахандаевой, создан на базе государственного бюджетного учреждения "Агентство Жилстройкомэнерго". "Мы начинаем работу по нескольким направлениям. Это, прежде всего, проектное содействие органам местного самоуправления, - отметила она. - Запланировано проведение обучающих мероприятий, проведение анкетирования граждан по реализованным проектам и по запланированным. Будем выяснять, какие у людей есть замечания". Кроме того, новый центр создаст базы данных подрядчиков, производителей строительных материалов, детских и спортивных комплексов, чтобы, как пояснила Аханадева, органы местного самоуправления получали информацию о них в одном месте.

Проект по формированию комфортной городской среды в Бурятии реализуется с 2017 года, за прошедшее время в регион по нему привлечено более 1 млрд рублей. Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" входит в национальный проект "Жилье и городская среда", общий объем финансирования которого превышает 1 трлн рублей.