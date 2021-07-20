В Пермском крае в 2021 году отремонтируют 107 км дорог на средства федерального бюджета

ПЕРМЬ, 20 июля. /ТАСС/. Около 2,4 млрд рублей было направлено на ремонт дорог в Пермском крае из федерального бюджета. На эти деньги будет отремонтировано более 100 км дорожной сети, сообщается пресс-служба регионального правительства.

"В рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, из федерального бюджета в Пермский край было направлено 2,4 млрд рублей. На эти деньги будут отремонтированы более 107 км дорог в текущем дорожном сезоне", - говорится в сообщении.

При этом 400 млн рублей было выделено в июне. Было принято решение на эти деньги дополнительно отремонтировать 27 км трасс "Пермь - Ильинский", "Пермь - Березники", "Чердынь - Ныроб", "Горнозаводск - граница Свердловской области", обход Чайковского. В настоящий момент состояние эти дорог на отдельных участках оценивается как неудовлетворительное.

На всех участках будет произведена замена асфальтобетонного покрытия, устранены неровности, а также нанесена дорожная разметка.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1 до 50,9%, ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.