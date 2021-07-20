В фестивале "Таврида.АРТ" примут участие пять тыс. человек

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 июля. /ТАСС/. Фестиваль "Таврида.АРТ", который в сентябре пройдет в крымской бухте Капсель, в 2021 году соберет пять тыс. участников, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе арт-кластера "Таврида".

"Фестиваль креативных лидеров изменений "Таврида.АРТ" пройдет в Крыму с 8 по 12 сентября 2021 года. Он состоится уже в третий раз, объединит все направления искусства и вновь станет самой большой площадкой России для самореализации молодых деятелей культуры, искусств и креативных индустрий. Участие в фестивале бесплатное. <…> Ожидается, что фестиваль соберет под Судаком более пяти тыс. лидеров изменений", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в фестивале примут участие резиденты арт-кластера "Таврида" и молодые деятели культуры и искусств, блогеры и инфлюенсеры, создатели молодежных пабликов в социальных сетях и представители студенческих СМИ, лауреаты, финалисты и победители проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей", волонтеры движения "Мы вместе", лидеры волонтерских движений и некоммерческих организаций, участники конкурса "Большая перемена" и их родители; участники, финалисты и победители Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters и Всероссийского студенческого конкурса "Твой ход".

"Цель фестиваля "Таврида.АРТ" - не просто собрать лидеров изменений, но и создать для них самые эффективные и комфортные условия для совместного обучения, работы и творчества. Мы хотим мотивировать участников с разными наборами компетенций объединяться в проектные группы, способные успешно воплощать идеи в мире креативной экономики", - приводятся в сообщении слова директора арт-кластера Сергея Першина.

По данным пресс-службы, "Таврида.АРТ" вновь станет фестивалем фестивалей. На территории арт-кластера пройдет целый ряд масштабных событий: фестиваль авторской песни, фестиваль моды, фестиваль воздушных змеев и шоу аэростатов, гастрономический фестиваль, фестиваль мороженого и другие. Самые яркие события состоятся на главной сцене фестиваля. Программу центральной площадки откроет шоу резидентов арт-кластера "Таврида". Вместе с молодыми артистами на главной сцене проекта выступят хедлайнеры - популярные исполнители разных музыкальных стилей.

Также участники фестиваля смогут принять участие в грантовом конкурсе и получить финансирование на их реализацию. В 2020 году 30 участников из 19 регионов России стали обладателями грантов на общую сумму 15 млн рублей.

О "Тавриде"

Форум "Таврида" впервые прошел в Крыму в 2015 году. За минувшие годы он стал одной из самых крупных и узнаваемых площадок для творческой молодежи страны. В настоящее время он проводится недалеко от Судака. В бухте Капсель строится арт-резиденция "Таврида" - комплекс с капитальными зданиями, что позволит через несколько лет проводить там мероприятия в любое время года.

Реализация программ арт-кластера "Таврида" входит в национальный проект "Образование". Нацпроект охватывает период с 2019 по 2024 год.