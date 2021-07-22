На Камчатке до 2024 года построят три школы в общей сложности на 1 240 мест

ТАСС, 22 июля. Власти на Камчатке в ближайшие четыре года построят три новые школы по нацпроекту и госпрограмме. Об этом ТАСС сообщила министр образования Камчатского края Александра Короткова.

"В рамках реализации национального проекта "Образование" в Камчатском крае и в соответствии с инвестиционной программой Камчатского края <...> ведется строительство двух школ - общеобразовательная школа по проспекту Рыбаков в Петропавловске-Камчатском на 650 ученических мест и средняя общеобразовательная школа в селе Кавалерское Усть-Большерецкого района на 90 мест. Сдача объектов запланирована на 2022 и 2023 годы соответственно", - сказала Короткова.

Школа в Петропавловске готова примерно на 30%, по школе в Кавалеровском будет готовиться проектная документация. Строительство с участием средств федеральной субсидии начнут в 2022 году, добавила министр.

"В ближайшей перспективе планируется строительство учебного корпуса МБОУ "Средняя школа № 40" на 500 ученических мест <...> По результатам отбора заявок на предоставление субсидии в 2023-2024 годах Камчатский край вошел в число субъектов, которым будет предоставлена субсидия на строительство школы на 500 мест", - -сказала Короткова.

Она уточнила, что соответствующая заявка подавалась Камчатским краем в Министерство просвещения РФ. Регион участвовал в отборе заявок на предоставление субсидий в 2023-2024 годах из федерального бюджета на софинансирование расходов на создание новых мест в школах по госпрограмме "Развитие образования".

Строительство этой школы начнут в 2022 году за счет средств краевого бюджета и продолжат в 2022-2023 годах на средства федеральной субсидии. Работы завершат в 2024 году.