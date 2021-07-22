В Сочи до конца года восстановят разрушенную стихией дорогу в Лазаревском районе

СОЧИ, 22 июля. /ТАСС/. Специалисты ведут работы по восстановлению разрушенного непогодой участка дороги протяженностью почти 2,5 км в Лазаревском районе Сочи. Ремонт планируется завершить до конца года на средства нацпроекта "Безопасные качественные дороги", сообщил в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский в четверг.

"Проинспектировал ход работ на подъезде к селу Харциз Первый. Здесь ведем капитальный ремонт разрушенного непогодой участка протяженностью почти 2,4 км. Работаем в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", - написал глава города.

Ремонт планируют завершить до конца года, сейчас строители идут с опережением графика. За это время на участке будет заменено дорожное полотно, установлен водоотвод, барьерные ограждения, подпорные стены.

"После ввода в эксплуатацию повысится пропускная способность участка, также здесь сможет курсировать школьный автобус, дети снова быстро и комфортно будут добираться в школу", - добавил Копайгородский.

Сильные дожди обрушились на Сочи в понедельник, 5 июля. Из-за непогоды из берегов вышли почти все реки, подтопленными оказались десятки домовладений, социальные и туристические объекты, повредился участок дороги в Лазаревском районе.